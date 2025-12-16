Kakadu - bei euch

Carlas Rezept für „Weihnachts-Kinderplätzchen“
200g kalte Butter
400 g Mehl
150 g Zucker
eine Prise Salz
ein Ei
Alles verrühren, kneten, Teig ausrollen, Plätzchen ausstechen und auf ein Blech legen, dann in den Ofen und bei 180 Grad ca. 10 Minuten backen. Kinderleicht also!
Viel Spaß
Carla und Milla backen Weihnachtsplätzchen
12:50 Minuten
Kakadu kommt dieses Mal voll auf seine Kosten. Denn Carla und Milla backen gemeinsam Weihnachtsplätzchen, und er darf dabei sein!
Carla und Milla backen Weihnachtsplätzchen
Das erste Mal ganz alleine Plätzchen backen, ohne Eltern – dafür aber mit dem Kakadu! Und der kommt dabei natürlich auch voll auf seine Kosten. Denn Carla und Milla naschen genauso gern vom Plätzchenteig, wie er. Am Ende ist zum Glück noch genügend Teig übrig zum Ausstechen und Verzieren, das macht schließlich – neben dem Teignaschen - am meisten Freude beim Backen - und richtig schöne Weihnachtsstimmung kommt ganz nebenbei auch noch auf. Herrlich!
Carlas Rezept für „Weihnachts-Kinderplätzchen“
Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen