Kakadu - bei euch

Das erste Mal ganz alleine Plätzchen backen, ohne Eltern – dafür aber mit dem Kakadu! Und der kommt dabei natürlich auch voll auf seine Kosten. Denn Carla und Milla naschen genauso gern vom Plätzchenteig, wie er. Am Ende ist zum Glück noch genügend Teig übrig zum Ausstechen und Verzieren, das macht schließlich – neben dem Teignaschen - am meisten Freude beim Backen - und richtig schöne Weihnachtsstimmung kommt ganz nebenbei auch noch auf. Herrlich!