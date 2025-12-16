Kakadu - bei euch

Viel Spaß
    Carla und Milla backen Weihnachtsplätzchen

    12:50 Minuten
    zwei Mädchen in der Küche beim Plätzchenausstechen
    Mit Patricia. |
    Kakadu kommt dieses Mal voll auf seine Kosten. Denn Carla und Milla backen gemeinsam Weihnachtsplätzchen, und er darf dabei sein!
    Carla und Milla backen Weihnachtsplätzchen
    Das erste Mal ganz alleine Plätzchen backen, ohne Eltern – dafür aber mit dem Kakadu! Und der kommt dabei natürlich auch voll auf seine Kosten. Denn Carla und Milla naschen genauso gern vom Plätzchenteig, wie er. Am Ende ist zum Glück noch genügend Teig übrig zum Ausstechen und Verzieren, das macht schließlich – neben dem Teignaschen - am meisten Freude beim Backen - und richtig schöne Weihnachtsstimmung kommt ganz nebenbei auch noch auf. Herrlich!

    Carlas Rezept für „Weihnachts-Kinderplätzchen“

    200g kalte Butter
    400 g Mehl
    150 g Zucker
    eine Prise Salz
    ein Ei

    Alles verrühren, kneten, Teig ausrollen, Plätzchen ausstechen und auf ein Blech legen, dann in den Ofen und bei 180 Grad ca. 10 Minuten backen. Kinderleicht also!

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
