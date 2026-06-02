Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Carl spielt Akkordeon
12:50 Minuten
Blockflöte, Gitarre, Klavier oder Keyboard - diese Musik-Instrumente lernen viele Kinder. Carl hat sich etwas ganz besonderes ausgesucht: Er spielt Akkordeon!
Carl spielt Akkordeon
Carl liebt sein Musikinstrument - ein Akkordeon. Es klinge wie viele Instrumente zusammen, und Carl gefallen die Harmonien. Gerne möchte er oft auf einer Musikbühne stehen, denn er findet es schön, Applaus für seine Musik zu bekommen.
Dabei ist es ziemlich schwierig, Akkordeon zu spielen. Beide Hände haben ganz unterschiedliche Aufgaben, und dann muss man das Instrument auch noch ständig auseinanderziehen und wieder zusammendrücken, um einen Luftstrom im Inneren zu schaffen, der dann die Töne erzeugt.
Lust zum Üben hat Carl eigentlich immer - "Akkordeon spielen macht sehr glücklich!", sagt er. Patricia und Kakadu lassen sich von Carls Begeisterung sehr gerne anstecken.
Dabei ist es ziemlich schwierig, Akkordeon zu spielen. Beide Hände haben ganz unterschiedliche Aufgaben, und dann muss man das Instrument auch noch ständig auseinanderziehen und wieder zusammendrücken, um einen Luftstrom im Inneren zu schaffen, der dann die Töne erzeugt.
Lust zum Üben hat Carl eigentlich immer - "Akkordeon spielen macht sehr glücklich!", sagt er. Patricia und Kakadu lassen sich von Carls Begeisterung sehr gerne anstecken.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Redaktion und Produktion: Roland Krüger