Kakadu bei euch

Bunter Rundflug

12:29 Minuten Hört, hört! © EyeEm/jun pinzon

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Kakadu ist auf Rundreise. Er besucht noch einmal Luan, weil ihm das Busfahren so großen Spaß gemacht hat, fliegt weiter zu Colin, bei dem er sich im Museum wie ein Ritter fühlen kann. Aber dann will er wieder raus in die Natur. Zu Amélie, und die zeigt ihm noch einmal, wie man Frösche fängt.