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    Kakadu - bei euch

    Bruno sammelt Müll

    10:56 Minuten
    Müll an einem Picknickplatz einer Autoraststätte
    Ob sich hier noch jemand zum Picknick hinsetzen möchte? © imago/ Müller-Stauffenberg
    Mit Fabian. |
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    Ein richtiges Hobby? Das sei mal dahingestellt. Bruno hat es sich zur Aufgabe gemacht, Müll zu sammeln. Denn es stört ihn gewaltig, wieviel Müll so herumliegt.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Bruno sammelt Müll
    Müll wird oft als die "lästigste Sache der Welt" bezeichnet. Müll ist nicht schön, und niemand möchte Müll haben. Wenn Menschen etwas wegwerfen, entsteht Müll. Zwar wird heute schon Müll getrennt entsorgt und vieles kann auch recycelt und wiederverwendet werden, aber im Grunde ist Müll doch ein Abfallprodukt. Leider werfen ignorante Menschen Müll oft einfach weg.
    Der siebenjährige Bruno hat den Kampf gegen den Müll aufgenommen. Er sammelt Müll. Aber natürlich nicht, um ihn zu behalten, sondern um ihn ordentlich wegzuwerfen. Dorthin, wo er hingehört. Damit angefangen hat Bruno, als er eine Fernsehsendung gesehen hat und ihm klar wurde, dass Müll gefährlich und gesundheitsschädlich sein kann. Inzwischen hat er eine richtige professionelle Ausrüstung: Eine Greifzange, Handschuhe und Müllbeutel. Brunos Nachbarin Juliane ist stolz auf ihn. Und Bruno ist auch ein bisschen stolz auf sich selbst. Und das kann er auch sein! Trotzdem wäre es schön, wenn er weniger zu tun hätte. Wenn Müll nicht mehr einfach in die Umwelt "entsorgt" wird.

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    Selbst auf dem Müll bleibt eine Rose eine Rose. (Jean de Chalon)
    Autorin: Mona Belinskiy
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Anna Pataczek
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