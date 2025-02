Kakadu bei euch

Es ist für Bilú jedes Jahr eine sehr lange Reise in das Heimatland ihres Vaters. Mit dem Flugzeug ist sie fast 24 Stunden unterwegs, denn Uruguay liegt auf der südlichen Halbkugel unserer Erde. Als erstes fällt auf, dass es dort viel wärmer ist als in Deutschland. Die Leute laufen alle kurzärmelig in T-Shirts herum und tragen Flip-Flops, manche laufen auch barfuß. Und in Uruguay fahren nur Busse und Autos, weil es dort keine Schienen und keine Züge gibt. Und es ist in Uruguay sehr lebhaft: In den Bus steigen oft Leute mit einer Gitarre ein, und dann fangen sie an zu singen und zu spielen oder sie machen Zaubertricks, um Geld zu verdienen.