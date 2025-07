Kakadu - bei euch

Arik bewertet Filme

Preisverleihung beim Festival "Goldener Spatz"

Arik ist Kino-Fan. Voller Stolz konnte er als Jury-Mitglied beim Kinder-Medienfestival "Goldener Spatz" in Erfurt und in Gera mitmachen. Besonders cool fand er es, die echten Schauspieler, die er gerade noch auf der Leinwand gesehen hatte, in Wirklichkeit vor sich zu sehen. Vorhang auf!