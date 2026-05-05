Kakadu - bei euch

Die Polizei ist wichtig für unsere Sicherheit. Wenn jemand eine Straftat begeht, dann hilft die Polizei mit, dass diese Person vor Gericht gestellt und verurteilt wird. Und auch für den Straßenverkehr ist die Polizei absolut wichtig. Denn Polizistinnen und Polizisten sorgen dafür, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden. Von Autofahrern, Fahrradfahrerinnen und auch von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Denn das Rot einer Fußgängerampel missachten, das dürfen auch Fußgänger nicht.

Anton weiß das. Und deshalb mag er die Polizei. Denn er findet, dass unser Zusammenleben ohne die Polizei nicht gut funktionieren würde.