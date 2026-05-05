Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Anton ist Polizei-Fan
12:24 Minuten
Wenn die Polizei kommt, kann es ja gefährlich sein oder werden. Anton ist aber Polizei-Fan, weil er findet, dass die Polizei für uns alle absolut wichtig ist.
Anton ist Polizei-Fan
Die Polizei ist wichtig für unsere Sicherheit. Wenn jemand eine Straftat begeht, dann hilft die Polizei mit, dass diese Person vor Gericht gestellt und verurteilt wird. Und auch für den Straßenverkehr ist die Polizei absolut wichtig. Denn Polizistinnen und Polizisten sorgen dafür, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden. Von Autofahrern, Fahrradfahrerinnen und auch von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Denn das Rot einer Fußgängerampel missachten, das dürfen auch Fußgänger nicht.
Anton weiß das. Und deshalb mag er die Polizei. Denn er findet, dass unser Zusammenleben ohne die Polizei nicht gut funktionieren würde.
Anton weiß das. Und deshalb mag er die Polizei. Denn er findet, dass unser Zusammenleben ohne die Polizei nicht gut funktionieren würde.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen