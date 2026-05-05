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    Kakadu - bei euch

    Anton ist Polizei-Fan

    12:24 Minuten
    Kleiner Junge spielt mit Polizeimütze und Kelle Polizist
    Halt! Polizei! © imago
    Mit Patricia. |
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    Wenn die Polizei kommt, kann es ja gefährlich sein oder werden. Anton ist aber Polizei-Fan, weil er findet, dass die Polizei für uns alle absolut wichtig ist.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Anton ist Polizei-Fan
    Die Polizei ist wichtig für unsere Sicherheit. Wenn jemand eine Straftat begeht, dann hilft die Polizei mit, dass diese Person vor Gericht gestellt und verurteilt wird. Und auch für den Straßenverkehr ist die Polizei absolut wichtig. Denn Polizistinnen und Polizisten sorgen dafür, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden. Von Autofahrern, Fahrradfahrerinnen und auch von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Denn das Rot einer Fußgängerampel missachten, das dürfen auch Fußgänger nicht.
    Anton weiß das. Und deshalb mag er die Polizei. Denn er findet, dass unser Zusammenleben ohne die Polizei nicht gut funktionieren würde.

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    Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
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