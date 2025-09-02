Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Anton übt gern Klavier
11:03 Minuten
Anton geht einmal in der Woche zum Klavierunterricht. Aber auch an den anderen Tagen sitzt er am Klavier: Anton übt jeden Tag! Sogar in den Ferien, das ist ihm ganz wichtig. Wie man sich Tag für Tag motivieren kann, und wie man dafür sorgen kann, dass das Üben spannend bleibt, dafür gibt’s kleine Tricks. Die musste Anton auch erst lernen – Üben muss man nämlich auch üben, sagt er.
Anton übt gern Klavier
Klavierspielen steht in Antons Leben im Mittelpunkt. Einen Tag, ohne am Klavier zu sitzen, gibt es bei ihm nicht. Ach doch, in den Ferien schon. Aber da hat er dann ein Keyboard zum Üben dabei. Patrick, sein Klavierlehrer ist richtig stolz auf Anton. Denn Anton wird von Woche zu Woche immer besser. Übung macht eben den Meister. Und wenn die Musik gut und richtig klingt, dann ist das doch die schönste Belohnung!
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Henrike Leißner
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling