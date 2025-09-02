Kakadu - bei euch

Klavierspielen steht in Antons Leben im Mittelpunkt. Einen Tag, ohne am Klavier zu sitzen, gibt es bei ihm nicht. Ach doch, in den Ferien schon. Aber da hat er dann ein Keyboard zum Üben dabei. Patrick, sein Klavierlehrer ist richtig stolz auf Anton. Denn Anton wird von Woche zu Woche immer besser. Übung macht eben den Meister. Und wenn die Musik gut und richtig klingt, dann ist das doch die schönste Belohnung!