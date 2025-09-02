Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Anton übt gern Klavier

    11:03 Minuten
    9-Jähriger Junge beim Klavierüben
    Klavierüben kann auch Spaß machen © Getty Images / Imgorthand
    Mit Ryke. |
    Audio herunterladen
    Anton geht einmal in der Woche zum Klavierunterricht. Aber auch an den anderen Tagen sitzt er am Klavier: Anton übt jeden Tag! Sogar in den Ferien, das ist ihm ganz wichtig. Wie man sich Tag für Tag motivieren kann, und wie man dafür sorgen kann, dass das Üben spannend bleibt, dafür gibt’s kleine Tricks. Die musste Anton auch erst lernen – Üben muss man nämlich auch üben, sagt er.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Anton übt gern Klavier
    Klavierspielen steht in Antons Leben im Mittelpunkt. Einen Tag, ohne am Klavier zu sitzen, gibt es bei ihm nicht. Ach doch, in den Ferien schon. Aber da hat er dann ein Keyboard zum Üben dabei. Patrick, sein Klavierlehrer ist richtig stolz auf Anton. Denn Anton wird von Woche zu Woche immer besser. Übung macht eben den Meister. Und wenn die Musik gut und richtig klingt, dann ist das doch die schönste Belohnung!

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Henrike Leißner
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
    Zur Startseite