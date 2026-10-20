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    Kakadu - bei euch

    Anouk macht bei einer Fahrraddemo mit

    12:57 Minuten
    Wiesbaden, 27.4. 2025: „Kidical Mass“-Fahrraddemo in der Wiesbadener Innenstadt. „Kidical Mass“ ist eine weltweite Bewegung, die sich durch gemeinsame Fahrraddemonstrationen für die Sicherheit und die Rechte von Kindern im Straßenverkehr einsetzt.
    „Kidical Mass“-Fahrraddemo in der Wiesbadener Innenstadt © Getty Images / ollo
    Mit Fabian. |
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    Anouk findet, dass es zu wenig Fahrradwege gibt. Und vor allem gibt es zu wenig sichere Fahrradwege. Deshalb macht sie bei einer Fahrraddemo mit.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Anouk macht bei einer Fahrraddemo mit
    Fahrradfahren macht großen Spaß, kann aber auch gefährlich sein. Vor allem dann, wenn es keine guten Fahrradwege gibt. Genau deswegen macht Anouk bei einer Demonstration mit. In der Hoffnung, dass weitere gute Fahrradwege gebaut werden, um zum Beispiel den Schulweg sicherer zu machen. Selbstverständlich demonstrieren alle auf ihren Fahrrädern! Auch wenn manche Autofahrer noch so meckern! Kakadu-Reporterin Hannah darf dabei sein, und der Kakadu natürlich auch.

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    Autorin: Hannah Burmeister
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden, wie beim Fahrrad. (Adam Opel)
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