Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Viel Spaß
Anouk macht bei einer Fahrraddemo mit
12:57 Minuten
Anouk findet, dass es zu wenig Fahrradwege gibt. Und vor allem gibt es zu wenig sichere Fahrradwege. Deshalb macht sie bei einer Fahrraddemo mit.
Anouk macht bei einer Fahrraddemo mit
Fahrradfahren macht großen Spaß, kann aber auch gefährlich sein. Vor allem dann, wenn es keine guten Fahrradwege gibt. Genau deswegen macht Anouk bei einer Demonstration mit. In der Hoffnung, dass weitere gute Fahrradwege gebaut werden, um zum Beispiel den Schulweg sicherer zu machen. Selbstverständlich demonstrieren alle auf ihren Fahrrädern! Auch wenn manche Autofahrer noch so meckern! Kakadu-Reporterin Hannah darf dabei sein, und der Kakadu natürlich auch.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Hannah Burmeister
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden, wie beim Fahrrad. (Adam Opel)