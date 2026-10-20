Kakadu - bei euch

Fahrradfahren macht großen Spaß, kann aber auch gefährlich sein. Vor allem dann, wenn es keine guten Fahrradwege gibt. Genau deswegen macht Anouk bei einer Demonstration mit. In der Hoffnung, dass weitere gute Fahrradwege gebaut werden, um zum Beispiel den Schulweg sicherer zu machen. Selbstverständlich demonstrieren alle auf ihren Fahrrädern! Auch wenn manche Autofahrer noch so meckern! Kakadu-Reporterin Hannah darf dabei sein, und der Kakadu natürlich auch.