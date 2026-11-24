Euer Draht zum Kakadu
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Anne wurde getauft
12:35 Minuten
Anne glaubt an Gott. Und da war es für sie ganz selbstverständlich, sich taufen zu lassen. Die Taufe ist bei Christen eine sehr wichtige Zeremonie.
Anne wurde getauft
Anne stellt sich Gott so vor, dass er weiße, lange Haare hat und einen weißen, langen Bart. Und einen weißen Umhang. Er ist groß und ganz hell und sauber. Gott, sagt sie, ist in uns Menschen drin. Er hilft uns nicht bei den Hausaufgaben oder wenn unsere Lieblingstasse kaputtgeht, sondern er kann uns Kraft geben, wenn wir verzweifelt oder traurig sind. Um zu zeigen, dass man an Gott glaubt, kann man sich taufen lassen - das ist eine sehr feierliche Zeremonie in der Kirche, die Anne sehr berührt hat.
Aber nicht alle Menschen glauben an Gott. Das findet Anne auch in Ordnung.
Aber nicht alle Menschen glauben an Gott. Das findet Anne auch in Ordnung.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. (aus der Bibel)