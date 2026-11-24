Anne stellt sich Gott so vor, dass er weiße, lange Haare hat und einen weißen, langen Bart. Und einen weißen Umhang. Er ist groß und ganz hell und sauber. Gott, sagt sie, ist in uns Menschen drin. Er hilft uns nicht bei den Hausaufgaben oder wenn unsere Lieblingstasse kaputtgeht, sondern er kann uns Kraft geben, wenn wir verzweifelt oder traurig sind. Um zu zeigen, dass man an Gott glaubt, kann man sich taufen lassen - das ist eine sehr feierliche Zeremonie in der Kirche, die Anne sehr berührt hat.

Aber nicht alle Menschen glauben an Gott. Das findet Anne auch in Ordnung.