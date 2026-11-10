Kakadu - bei euch:

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Amrita ist aus der Ukraine geflüchtet
12:44 Minuten
Amrita ist wegen des Krieges aus der Ukraine geflüchtet. In diesem Podcast erzählt sie, wie sie sich in Deutschland eingelebt hat und was sie alles lernen musste. Autorin: Regine Bruckmann.
Amrita ist aus der Ukraine geflüchtet
2022, mit sechs Jahren, musste Amrita aus der Ukraine fliehen. Denn Russland hatte die Ukraine angegriffen und seitdem herrscht in ihrer Heimat Krieg. Amrita kam nach Deutschland und konnte noch gar kein Deutsch und musste in den vier Jahren bis jetzt sehr viel lernen - nicht nur eine neue Sprache. Amritas Oma ist in der Ukraine geblieben, und oft hat Amrita Angst um sie. Sie telefonieren häufig miteinander, und Amritas größter Wunsch ist es, dass bald wieder Frieden herrscht.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Regine Bruckmann
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Das "Warum" des Kindes ist der Beginn der Philosophie. (aus Italien)