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    Kakadu - bei euch:

    Amrita ist aus der Ukraine geflüchtet

    12:44 Minuten
    Zwei Mädchen nebeneinander, beide lächeln in die Kamera und haben Flaggen auf die Wangen gemalt, eine deutsche und eine ukrainische, sie sitzen an einem Tisch, neben ihnen steht ein kleiner Globus
    Beste Freundinnen © IMAGO / Dreamstime / Copyright: xDreamstimexPetrox vi
    Mit Tim. |
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    Amrita ist wegen des Krieges aus der Ukraine geflüchtet. In diesem Podcast erzählt sie, wie sie sich in Deutschland eingelebt hat und was sie alles lernen musste. Autorin: Regine Bruckmann.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Amrita ist aus der Ukraine geflüchtet
    2022, mit sechs Jahren, musste Amrita aus der Ukraine fliehen. Denn Russland hatte die Ukraine angegriffen und seitdem herrscht in ihrer Heimat Krieg. Amrita kam nach Deutschland und konnte noch gar kein Deutsch und musste in den vier Jahren bis jetzt sehr viel lernen - nicht nur eine neue Sprache. Amritas Oma ist in der Ukraine geblieben, und oft hat Amrita Angst um sie. Sie telefonieren häufig miteinander, und Amritas größter Wunsch ist es, dass bald wieder Frieden herrscht.

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    Autorin: Regine Bruckmann
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
    Das "Warum" des Kindes ist der Beginn der Philosophie. (aus Italien)
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