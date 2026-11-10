Kakadu - bei euch:

2022, mit sechs Jahren, musste Amrita aus der Ukraine fliehen. Denn Russland hatte die Ukraine angegriffen und seitdem herrscht in ihrer Heimat Krieg. Amrita kam nach Deutschland und konnte noch gar kein Deutsch und musste in den vier Jahren bis jetzt sehr viel lernen - nicht nur eine neue Sprache. Amritas Oma ist in der Ukraine geblieben, und oft hat Amrita Angst um sie. Sie telefonieren häufig miteinander, und Amritas größter Wunsch ist es, dass bald wieder Frieden herrscht.