Kakadu auf der Buchmesse in Leipzig: Halle 2, Stand H 401

Die Adresse lautet: Veranstaltung@deutschlandradio.de Zu gewinnen gibt es zehn Eintrittskarten für Schülerinnen und Schüler . Vergesst nicht, eure Adresse anzugeben!

Willkommen sind natürlich alle Kakadu-Fans. Und alle dürfen ihre Eltern und Großeltern mitbringen.

Ihr findet uns am Freitag, den 20. März von 13 bis 14 Uhr auf der Deutschlandradio-Bühne, Halle 2, Stand H 401.