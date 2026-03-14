Viel Spaß

    Kakadu auf der Buchmesse in Leipzig: Halle 2, Stand H 401

    Die Literaturbühne in der Glashalle der Leipziger Buchmesse 2025.
    Auch in diesem Jahr wird der Preis für die beste Übersetzung auf der Leipziger Buchmesse vergeben © Tom Schulze/ Leipziger Messe GmbH
    Am Freitag, den 20.03. erobert der Kakadu von 13 bis 14 Uhr die Deutschlandradio-Bühne. Kakadu-Moderator Tim stellt unsere Podcasts vor. Ihr könnt dabei sein! Kostenlos, wenn ihr schnell eine E-Mail schreibt: Veranstaltung@deutschlandradio.de.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu

    Die Adresse lautet:
    Veranstaltung@deutschlandradio.de
    Zu gewinnen gibt es zehn Eintrittskarten für Schülerinnen und Schüler.
    Vergesst nicht, eure Adresse anzugeben!

    Willkommen sind natürlich alle Kakadu-Fans. Und alle dürfen ihre Eltern und Großeltern mitbringen.
    Ihr findet uns am Freitag, den 20. März von 13 bis 14 Uhr auf der Deutschlandradio-Bühne, Halle 2, Stand H 401.
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