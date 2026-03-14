Die Adresse lautet:
Veranstaltung@deutschlandradio.de
Zu gewinnen gibt es zehn Eintrittskarten für Schülerinnen und Schüler.
Vergesst nicht, eure Adresse anzugeben!
Viel Spaß
Kakadu auf der Buchmesse in Leipzig: Halle 2, Stand H 401
Am Freitag, den 20.03. erobert der Kakadu von 13 bis 14 Uhr die Deutschlandradio-Bühne. Kakadu-Moderator Tim stellt unsere Podcasts vor. Ihr könnt dabei sein! Kostenlos, wenn ihr schnell eine E-Mail schreibt: Veranstaltung@deutschlandradio.de.
Die Adresse lautet:
Willkommen sind natürlich alle Kakadu-Fans. Und alle dürfen ihre Eltern und Großeltern mitbringen.
Ihr findet uns am Freitag, den 20. März von 13 bis 14 Uhr auf der Deutschlandradio-Bühne, Halle 2, Stand H 401.
Ihr findet uns am Freitag, den 20. März von 13 bis 14 Uhr auf der Deutschlandradio-Bühne, Halle 2, Stand H 401.