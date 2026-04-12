Viel Spaß
    Kinderhörspiel und Geschichten

    Angeben mit Volldampf

    Hans Gerd Schumacher ölt zur Eröffnung der Thüringer Modellbaumesse «Modell Leben» eine Dampfmaschine mit Dynamo von Märklin um 1913.
    Opa hat im Keller doch diese alte Dampfmaschine, mit der er nie spielt. Und Tetje braucht doch das Geld... © picture alliance / dpa / Michael Reichel
    Von Anna-Luise Böhm |
    In der Schule gibt es so viele Angeber, die so viele tolle Sachen haben. Tetje gehört nicht zu ihnen. Doch wenn er erst einmal Opas alte Dampfmaschine verkauft hat, wird sich das ändern.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Eigentlich findet Tetje Angeben ja blöd. Aber andererseits ist es natürlich auch cool, wenn einen alle in der Klasse wegen einer neuen Spielkonsole beneiden. Nur sind diese Dinge ja so teuer. Opa hat diese alte Dampfmaschine im Schrank stehen. Mit der spielt er nie und er hat gesagt, dass Tetje die erben soll. Kalle, der Besitzer des Trödelladens würde dafür richtig viel Geld zahlen. Opa wird doch garantiert nicht merken, wenn Tetje sich sein Erbe jetzt schon nimmt.

    Angeben mit Volldampf
    Von Anna-Luise Böhm
    Gelesen von Adam Nümm
    Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012

    Anna Böhm, geboren 1975 in Berlin, studierte Drehbuch in Ludwigsburg, lebt als freie Autorin in Berlin, schreibt Prosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene.

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