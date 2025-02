Kinderhörspiel und Geschichten

Altes Brot in Ei geschwenkt

19:26 Minuten Wer sagt denn, dass man nicht auch im Alter einen Kindergeburtstag feiern kann? © IMAGO / Pond5 Images

Oma wird immer tüddeliger. Was ihre Tochter nervt, aber ihre Enkeltochter toll findet. Denn Oma erzählt so viel von früher, von den vergrabenen Einmachgläsern mit Vorräten im Garten und niemand kann so lecker altes Brot in Ei geschwenkt kochen wie sie.