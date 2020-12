Auch, wenn man ihn nicht immer wirklich sehen kann, wissen alle Kinder, dass es ihn gibt.

Patricia und Merle überlegen in diesem Podcast, wie man beweisen kann, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Vor dem Lockdown hat man ihn in den Kaufhäusern ja sehen können und auch im Fernsehen und im Internet trifft man ihn immer wieder. Und wenn am Heiligabend zuverlässig die Geschenke alle da sind, ist das doch ein Beweis, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt, oder? Aber ist das der echte Weihnachtsmann? Da klingelt plötzlich das Telefon im Studio...

#159 Gibt es den Weihnachtsmann wirklich?

Moderation: Patricia Pantel und Merle

Autor: Peter Kaiser

Redaktion: Roland Krüger

Technik: Regine Kraus

Deutschlandfunk Kultur, 2020