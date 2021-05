Heute ist der Internationale Museumstag. Also nichts wie hin! Zumindest akustisch.

Am heutigen Internationalen Museumstag möchte Ryke mit euch über Museen reden. Kennt ihr welche? Wart ihr schon mal im Museum? In welchem denn? Und war es cool oder eher langweilig, weil man vielleicht nichts anfassen durfte? Was gehört eurer Meinung nach zu einem richtigen Museum? Und wenn ihr von euch etwas ausstellen würdet: was würde das sein? Außerdem melden sich in einem kleinen Quiz ein paar Museumsstücke zu Wort, die ihr erraten sollt. Also: Ruft an und macht mit: 0800-2254 2254.