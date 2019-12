Junge Leute, die 2019 Schlagzeilen machten

Am letzten Sonntag in diesem Jahr stellen wir Euch ein paar coole Kinder vor, die in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben.

Nicht fehlen darf dabei natürlich Greta Thunberg, die sechzehnjährige schwedische Klima-Aktivistin.

Hier kommt Ihr zum Klexikon-Eintrag von Greta Thunberg.

Aber auch aus dem Bereich Kino hat es ein Mädchen in die Schlagzeilen geschafft, die zu Beginn des Jahres noch niemand kannte: Riva Krymalowski. Anna Wollner stellt sie Euch im Kinotipp für den Film "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" vor.

Hier bekommt Ihr weitere Informationen zum Kinofilm (Wikipedia).

Und schließlich erfahrt Ihr noch alles Wissenswerte über die "Beste Schule 2019" und den Wettbewerb "Energiesparmeister 2019".

Hier gibt es weitere Informationen zum Deutschen Schulpreis.

Und hier findet Ihr die Preisträger des Enegiesparpreises 2019.