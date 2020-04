Noch immer gilt in Deutschland wie in vielen anderen Ländern ein Kontaktverbot. Wie kommt Ihr damit klar?

Ryke spricht in diesem Podcast mit Gerda, Marta und Martha. Wie läuft Euer Tag in der Corona-Krise ab? Welche Möglichkeiten gibt es, sich abzulenken? Und zu lernen? Und was passiert eigentlich mit Haustieren? Zum Beispiel mit Pferden? Darf man jetzt noch reiten?

Und dies sind die Links zu den Tipps in den Home-Office-News:

Sport mit Malaika Mihambo

SchülerInnen-Online-Galerie zum „Corona-Alltag“

Natur beobachten im Internet

Infos und Rätsel rund um Vögel

# 81 Und Ihr so? Die Hochs und Tiefs im Corona-Alltag

Moderation: Ryke Jährling

Redaktion: Roland Krüger

Autorin: Lydia Heller und Helga Spannhake

Deutschlandfunk Kultur, 2020