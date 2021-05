Eigentlich haben geschäftstüchtige Blumenhändler den Muttertag in Deutschland erfunden.

Na, wer hat heute zuhause den Tisch gedeckt? Doch nicht etwa eure Mutter, oder? Heute ist Muttertag und zumindest an diesem Tag seid ihr mal dran. Obwohl es nett wäre, wenn ihr nicht nur an einem solchen besonderen Tag mal helft.

Wie ist das bei euch? Was machen eure Mütter alles für euch? Oder ist alles, was an Arbeit und Ordnung und so weiter erledigt werden muss, absolut gerecht aufgeteilt in der gesamten Familie? Ruft an bei Patricia und erzählt es ihr: 0800 2254 2254.