Wer gerne liest, hat fast schon gewonnen! Kakadu und die Deutsche Post schenken euch ein paar Geschichten.

Heute testet Ryke euer Wissen rund um Kinderbücher. Wisst ihr, wie die ersten Sätze von Harry Potter lauten? Oder wie "Ronja Räubertochter" anfängt?

Und welches Buch lest ihr gerade? Und welches ist euer absolutes Lieblingsbuch? Quasselt mit über Bücher und übers Lesen. Und gewinnt mit etwas Glück ein neues Buch. Denn Bücher hat man doch nie genug, oder?

Macht mit: 0800 2254 2254!

Welttag des Buches - "Ich schenk dir eine Geschichte".

Rund um den Welttag des Buches am 23. April haben sich deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte auf ein großes Lesefest vor. Auch in Zeiten von Corona sollen an diesem Tag das Lesen und die Freude an Geschichten im Mittelpunkt stehen. Zu diesem Anlass erscheint bereits seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe "Ich schenk dir eine Geschichte" - in diesem Jahr zum 25. Mal!

Rund 1 Million Schüler*innen freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Comicroman "Biber undercover" von Autor Rüdiger Bertram und Illustrator Timo Grubing. Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen von Deutsche Post an 4. und 5. Klässler verteilt. Statt der üblichen Abholung in den lokalen Buchhandlungen gibt es abgestimmt auf die lokalen Hygienebedingungen flexible und individuelle Übergabelösungen.

Ziel der Kooperation ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll Kindern, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden. Zu diesem Zweck wird der Romantext durch einen Comic des Illustrators Timo Grubing ergänzt, der sich gut für den Einsatz in Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eignet. Die Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte" steht unter der Schirmherrschaft der Kultusminister*innen der Länder.

Darüber hinaus überreichen zahlreiche Zusteller der Deutschen Post kostenlos Bücher an überraschte und erfreute Kunden ihres Bezirkes. Ziel ist es, in verschiedensten Haushalten Lesefreude zu vermitteln und zum Lesen anzuregen. Viele Bestseller sind darunter, wie etwa "Eingefroren am Nordpol" von Professor Dr. Markus Rex, "Ohne Schuld" von Charlotte Link oder "Kamala Harris" von Dan Morain.

Für die Deutsche Post ist die Unterstützung des Aktionstags nur einer von vielen Bausteinen des gesellschaftlichen Engagements, dem sich das Unternehmen mit seinem Handlungsauftrag 'Menschen verbinden, Leben verbessern' verschrieben hat. Bildung ist einer dieser großen Schwerpunkte. Deshalb bietet die Deutsche Post DHL Group Initiativen an, um die individuellen Startchancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. So sind viele Post-Mitarbeiter*innen bundesweit als Vorlesepaten in Kindergärten und Grundschulen unterwegs. Das Programm 'Post + Schule' unterstützt Schüler aller Altersgruppen in ihrer Schreib-, Lese- und Medienkompetenz, außerdem fördert die Deutsche Post die Organisation 'Teach First', die junge Akademiker an Schulen mit besonderem Bedarf entsendet.

Die UNESCO-Generalkonferenz hat 1995 den 23. April zum "Welttag des Buches und des Urheberrechts" ausgerufen. Das Datum geht auf eine Tradition in Katalonien zurück: Zum Namenstag des Schutzheiligen St. Georg werden dort Rosen und Bücher verschenkt. Der 23. April ist zugleich der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Der Welttag des Buches wird heute in über 100 Ländern gefeiert, in Deutschland seit 1996. Von Anfang an haben die Stiftung Lesen und ihre Partner den Welttag des Buches maßgeblich mitgestaltet. So gibt es z. B. seit 1997 die Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte".