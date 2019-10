Ist Klauen wirklich immer schlecht? Was für eine Frage! Wer klaut, begeht eine Straftat. Und das ist – natürlich – nicht richtig. Aber warum werden dann Diebe wie Robin Hood als Helden verehrt?

Handys, Bohrmaschinen, Spiele für die Playstation, Jeans: Das alles wird gern geklaut in Kaufhäusern, Supermärkten und Baumärkten in Deutschland. Im Jahr 2018 haben Diebe jeden Tag Waren im Wert von fast acht Millionen Euro gestohlen – insgesamt ist den Geschäften dadurch ein Verlust von fast vier Milliarden Euro entstanden. Irre viel. Würde man davon Kaugummi-Päckchen kaufen und die alle aneinander legen, dann würde die Kaugummi-Päckchen-Schlange fast zweimal um die Erde reichen. Und was soll das? Warum klauen die Leute, wenn doch klar ist, dass sie richtig Ärger kriegen, wenn sie erwischt werden und unter Umständen dann sogar ins Gefängnis müssen? Und warum mögen wir Räuber-Geschichten und verehren Diebe wie Robin Hood? Ryke und Paula wollen das wissen und fragen nach – unter anderem bei einem Ladendetektiv und bei der Polizei.

#30 Ist Klauen wirklich immer schlecht?

Deutschlandfunk Kultur, 2019