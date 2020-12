Bunststifte und Blitze - neue Helden beim Kakadu!

Fabian und Selma erschaffen ihre eigenen Helden. Mit Buntstiften und im Gespräch darüber, was ein richtig guter Held eigentlich für Eigenschaften braucht. Fabian zeichnet "Hugo, den Dachs mit Hut". Und Selma erschafft den "blitzenden Luis". Eins ist ja klar: Jede Heldin, jeder Held hat ein eigenes Erkennungs-Merkmal.



Wie machen das eigentlich die professionellen Zeichnerinnen? Kakadu-Reporterin Jenni von Massow berichtet aus einer Ausstellung in Oberhausen, wo der Räuber Hotzenplotz und die kleine Hexe auf tollen Bildern richtig zu leben scheinen.



Doch unter Umständen ist ein Helden-Leben echt stressig. Vielleicht sollte man lieber nur der Freund von einem Held sein? Oder aber ein Held im Alltag? Das geht ja auch. Darüber denken Selma und Fabian nach und Selma erzählt von ihrer kleinen Freundin, die neulich echt mutig war. Auch der Dichter James Krüss weiß von eher kleinen Helden zu berichten.



Am Ende dieses Podcasts fliegen Blitze durchs Studio. Aus Hugo wird "Hugine" und aus "Luis" wird Lena. Warum wohl?





Moderation: Fabian Schmitz und Selma

Recherche und Reportagen: Jennifer von Massow

Technik: Regine Kraus

Redaktion: Ulrike Jährling

Deutschlandfunk Kultur, 2020