Kinderhörspiel

Homeschooling mit Gott

53:02 Minuten Nike macht Hausaufgaben und schreibt einen Brief an Gott. Was da wohl drinsteht? © Getty Images / Mayur Kakade

Von Frauke Angel · 25.09.2022

Nikes kleine Schwester kann nichts hören, wie kann man ihr am besten helfen? Die Eltern sind sich nicht einig. Deswegen schreibt Nike einen Brief - an eine besonders prominente Persönlichkeit.