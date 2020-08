Optimisten sind sichere, simple Segeljollen, mit denen Mädchen und Jungen segeln lernen können. Der große Vorteil dieses Bootes ist, dass selbst ein junges Kind von Anfang an alleine segeln darf.

Wer denkt, Segeln ist nur etwas für die Großen, der hat offenbar noch nie etwas vom "Optimisten" gehört. Ein Segelboot, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Der "Optimist" ist unsinkbar und durch seine flache Rumpfform schwer zu kentern und einfach zu handhaben. Bereits ab sechs Jahren können Kinder in den Opti-Abteilungen der Segelvereine und Segelschulen mit diesem Boot Segeln lernen. Der Clou bei der Sache, von Anfang an segelt das Kind allein im Boot. Fast alle großen Segelstars haben ihre Segelkarriere im "Optimisten" begonnen.

Hilde Braun hat sich in einer Segelschule unter die Schülerinnen und Schüler gemischt und weiß seitdem, dass sich Segeln so ähnlich lernt wie Fahrradfahren.