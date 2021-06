Wisst ihr, was eine Bucket-Liste ist? Das ist eine Liste, auf der Dinge stehen, die man unbedingt mal machen möchte.

Ideen sind ja nie alle. Man kann immer welche haben. Und Wünsche natürlich auch. Was möchtet ihr unbedingt mal machen? Ruft bei Fabian im Studio an und erzählt es ihm. Und mitraten könnt ihr auch. Was steht bei anderen Kindern auf der sogenannten "Bucket-Liste"? Zu gewinnen gibt es ein Kakadu-Überraschungspaket. 0800 - 2254 2254.