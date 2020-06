Endlich steht Ihr mal im Mittelpunkt!

Der Kindertag, auch Weltkindertag, Internationaler Kindertag oder Internationaler Tag des Kindes, ist für Euch ein wichtiger Tag. Es geht darum, auf Eure besonderen Bedürfnisse und speziell auf Eure Rechte aufmerksam zu machen. Ziel des Tages ist, Themen wie Kinderschutz, Kinderpolitik und vor allem die Kinderrechte in das öffentliche Bewusstsein zu rücken.

In vielen Ländern der Welt wird der Internationale Kindertag heute, am 1. Juni, gefeiert. Über 40 Staaten machen es so, wie China, die USA, viele mittel- und osteuropäische Länder und Nachfolgestaaten der Sowjetunion. In Deutschland und Österreich wird am 20. September der Weltkindertag ausgerichtet, aber auch der 1. Juni als Internationaler Kindertag gefeiert.

Die Vereinten Nationen wiederum begehen den Weltkindertag am 20. November als Internationalen Tag der Kinderrechte, dem Jahrestag, an dem die UN-Vollversammlung die Kinderrechtskonvention von 1989 verabschiedete; auch diesem Datum haben sich viele Staaten angeschlossen. (Quelle: wikipedia)

