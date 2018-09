Zahlreiche Lieder sind in den vergangenen knapp 25 Jahren in der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule im hessischen Rödermark entstanden: Songs über das Leben in Europa. Einige davon wurden professionell auf CD gepresst.

Die Europa-Songgruppe der Nell-Breuning-Schule ist eine innerschulisch offene Arbeitsgemeinschaft, in der Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen gemeinsam mit den Lehrenden singen und musizieren. Seit der Gründung 1994 ist ein umfangreiches Repertoire von selbst komponierten Liedern entstanden. In den sogenannten Europasongs singen sie in verschiedenen Sprachen und werben musikalisch für die Verständigung und die Freundschaft zwischen den Völkern.



In ihren wöchentlichen Proben üben sie verschiedene Lieder, teilweise mehrstimmig oder mehrsprachig. Dazu gehören auch korrekte Einsätze, die Melodie, eine gute Aussprache, aufeinander zu hören, die Dynamik und die Ausstrahlung sowie das Einüben von Solostimmen im Wechsel mit dem Chor. Auftritte vor großem Publikum und im Rundfunk Höhepunkte der Arbeit sind die Aufführungen der Lieder vor großem Publikum, wie zum Beispiel zu verschiedenen Anlässen in der Kulturhalle Ober-Roden. Zu den bisher erfolgreichsten Aktivitäten der Songgruppe gehören eine CD mit schuleigenen Songs, Auftritte im Hessischen Rundfunk und mehrere Beiträge im Radio. Zurzeit kann man leider keine CD der Europa-Songgruppe kaufen. Ihr könnt aber bei Dietmar Herdt, einem Lehrer und Chorleiter an der Nell-Breuning-Schule, kostenlos MP3-Dateien von den Songs der Gruppe bestellen. Dafür schreibt ihr eine E-Mail an: dietmarherdt@aol.com. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Nell Breuning Schule.