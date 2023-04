Muster und Klischees

Diesmal geht's gleich mit ganz viel Action los: Power Patricia und Super Aliyah müssen unter Zeitdruck männliche und weibliche Helden aufzählen. Das Ergebnis unseres superwissenschaftlichen Experiments: Auf ungefähr 10.000 starke Kerle in Geschichten kommen fünf starke Mädchen. Wie kann das sein?

Wissen zum Mitnehmen:

Das Wort Klischee kommt ursprünglich aus dem Französischen und hat früher einmal eine Schablone bezeichnet, die zum Drucken verwendet wurde. Heute ist ein Klischee so etwas wie eine Eigenschaft, die wir bestimmten Menschengruppen zuschreiben. Auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt, oder nur für einen Teil der Gruppe.

Leider gibt es zwischen der realen Welt und der Welt in Kinderbüchern, -filmen und -serien noch immer große Unterschiede. Wir wissen mittlerweile, dass es gar nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, ob man stark ist oder schwach, mutig oder traurig. Und wer ist denn schon bitte immer entweder das eine oder das andere? In den Kindermedien aber sind leider immer noch drei von vier Figuren männlich und nur eine weiblich. Und bei den Fantasiefiguren und Monstern ist es noch doller: Auf neun männliche Figuren kommt eine weibliche. Das haben Forschende in einer Studie von 2017 festgehalten. Geht das nicht auch irgendwie anders?

Redaktionell empfohlener externer Inhalt

Klar geht das anders! Das dachte sich zum Beispiel die Rapperin Sukini. Sukini macht Hip Hop für Kinder und zwar ganz ohne olle Kamellen und Klischees. Sie hat ein Lied über Prinzessin Peach geschrieben. Das ist eine Figur aus den Super Mario-Spielen, die die meiste Zeit in einem Turm hockt und darauf wartet, gerettet zu werden. Sukini hat sich gefragt: Was macht die denn da den ganzen Tag? Und sich einfach selbst eine Geschichte ausgedacht, in der Prinzessin Peach die Hauptrolle spielt und lauter coole Abenteuer erlebt. In dieser Kakadu-Episode erzählt Sukini, welche Figuren sie sich gewünscht hätte, als sie klein war. Als Kind hat sich Sukini nämlich ziemlich alleine gefühlt und konnte weder bei den Jungs noch bei den Mädchen so richtig mitspielen.

Wissen zum Mitnehmen:

Die Story von dem Mädchen, das gerettet werden muss, ist eine ururalte Erzählschablone. Man nennt sie auch "Jungfrau in Nöten" oder auf Englisch "Damsel in Distress". Wir erzählen uns diese Geschichte seit ungefähr 3000 Jahren in immer anderen aber ähnlichen Varianten. Kein Wunder, dass sich dieses Muster auch heute noch hält!

Wir halten fest: Heldentaten haben nix mit dem Geschlecht zu tun. Außerdem müssen Held*innen gar nicht immer stark sein. Und: Starksein hat nicht unbedingt etwas mit Muckis zu tun! Und erst recht muss man nicht immer Bock haben auf Starksein und Held spielen. Farben, Gefühle, Klamotten, Spielzeug: Alles ist für alle da.

Schnauze voll von rosa?

Die Kakadu-Redaktion hat eine Playlist mit Kindermusik zusammengestellt. 100% frei von schnarchigen Rollenmustern.

Und weil vielfältige Vorbilder so wichtig sind, haben wir hier ganz viele Tipps für euch gesammelt, mit den unterschiedlichsten Filmen, Serien und Büchern, in denen das Geschlecht keine oder zumindest nicht so eine große Rolle spielt. Denn zum Glück war Sukini nicht die erste und wohl auch nicht die letzte, der aufgefallen ist, wie langweilig diese Jungs/Mädchen-Kindergeschichten sind. Fallen euch noch mehr tolle Beispiele ein?

Übrigens! Im April 2023 kommt ein nigelnagelneuer Super-Mario-Film in die Kinos. Welche Rolle Prinzessin Peach wohl darin spielen wird?

Tipps von Sukini:

Ridley Jones (Serie)

Doc McStuffins (Serie)

Ada Twist (Serie)

Power to the Princess - Märchen für mutige Mädchen (Buch)