Zusammen mit Euch versucht sich Tim die Zeit bis zur Bescherung zu vertreiben. Kakadu, Tiger und Stella sind natürlich auch mit dabei und unsere Reporter berichten darüber, wie woanders auf der Welt Weihnachten gefeiert wird. Und ab 15:05 Uhr senden wir "Der Nussknacker".

Gibt es einen aufregenderen Nachmittag als den des 24. Dezembers? In aller Welt warten heuten Kinder auf das Christkind bzw. warten auf den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsbaum wird geschmückt, es wird ein festliches Essen vorbereitet, aber, ganz ehrlich gesagt, die meisten von Euch interessiert doch nur die eine Frage: Wann ist endlich die Bescherung?

Tim hilft, die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen. Mit Liedern, Gedichten von uns für Euch und von Euch für uns. Tim spricht mit unseren Korrespondenten von Johannisburg bis Moskau, um zu erfahren, wie dort jeweils der Heiligabend begangen wird. Und auch Ihr könnt anrufen und uns an Eurem Weihnachten teilhaben lassen.

In der letzten Stunde der Sendung, ab 15:05 Uhr, haben wir dann ein stimmungsvolles, weihnachtliches Familienkonzert für Euch: 'Der Nussknacker' von Peter Tschaikowsky mit Christian Brückner und dem WDR Sinfonieorchester Köln.

Klara bekommt am Weihnachtsabend einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht träumt sie, dass er lebendig wird, sprechen kann und in Wahrheit ein verzauberter Prinz ist. Klara bietet dem Nussknacker ihre Hilfe an und so machen sich die beiden auf ins Zuckerzauberreich, um den bösen Mäusekönig zu vertreiben und das Volk der Pfefferkuchenleute zu befreien.

"Der Nussknacker" Von Peter Tschaikowsky

Bescherung bei Kakadu (Christian Neugebauer)

Frohe Weihnachten wünschen wir allen Kinder in dieser Welt.

Euer Kakadu-Team