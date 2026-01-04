Kinderhörspiel | Eine Kettenreaktionsgeschichte

Hatschi! ... oder wie Fido und ich einmal die Welt retteten.
Von Birgitt Schössow
Ab 5 Jahren
Gelesen von Oscar Hoppe
Regie: Roman Ruthardt
Technische Realisierung: Christoph Richter
Redaktion: Thomas Fuchs
Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024
Viel Spaß
Hatschi! ... oder wie Fido und ich einmal die Welt retteten
21:16 Minuten
Mit einem kräftigen Nieser löst Kalle von seinem Bett ungewollt eine Kettenreaktion aus, an deren Ende gerade noch so die Welt gerettet wird.
Kalle ist krank und muss daher das Bett hüten. Aus lauter Langeweile beginnt er eine Domino Rally aufzubauen. Doch mittendrin muss Kalle niesen und sein lauter Nieser erschreckt seinen Hund Fido, sodass dieser einen riesigen Satz vom Sofa macht. Leider gerade in dem Moment, in dem Mama mit dem hübsch eingepackten Geburtstagsgeschenk für Oma vorbei geht. Fido landete ungewollt direkt in Mamas Armen, wo ja eigentlich bereits das Paket für Oma war. Das fliegt in Richtung Bügelbrett, das Papa extra im Wohnzimmer aufgebaut hatte, um dort seine Hemden zu bügeln und Kalle ein wenig Gesellschaft beim Gesundwerden zu leisten. Das Paket plumpst auf das einen Ende vom Bügelbrett und katapultierte so das am anderen Ende abgestellte Bügeleisen in die Luft. Das machte einen Riesenhopser, drehte sich einmal um die eigene Achse und segelte geradewegs durch das geschlossene Fenster hinunter auf die Straße.
Und so löst Kalle von seinem Bett eine ganz andere Kettenreaktion aus, an deren Ende gerade noch so die Welt gerettet wird.
Und so löst Kalle von seinem Bett eine ganz andere Kettenreaktion aus, an deren Ende gerade noch so die Welt gerettet wird.
Hatschi! ... oder wie Fido und ich einmal die Welt retteten.