Kinderhörspiel | Eine Kettenreaktionsgeschichte

Kalle ist krank und muss daher das Bett hüten. Aus lauter Langeweile beginnt er eine Domino Rally aufzubauen. Doch mittendrin muss Kalle niesen und sein lauter Nieser erschreckt seinen Hund Fido, sodass dieser einen riesigen Satz vom Sofa macht. Leider gerade in dem Moment, in dem Mama mit dem hübsch eingepackten Geburtstagsgeschenk für Oma vorbei geht. Fido landete ungewollt direkt in Mamas Armen, wo ja eigentlich bereits das Paket für Oma war. Das fliegt in Richtung Bügelbrett, das Papa extra im Wohnzimmer aufgebaut hatte, um dort seine Hemden zu bügeln und Kalle ein wenig Gesellschaft beim Gesundwerden zu leisten. Das Paket plumpst auf das einen Ende vom Bügelbrett und katapultierte so das am anderen Ende abgestellte Bügeleisen in die Luft. Das machte einen Riesenhopser, drehte sich einmal um die eigene Achse und segelte geradewegs durch das geschlossene Fenster hinunter auf die Straße.

Und so löst Kalle von seinem Bett eine ganz andere Kettenreaktion aus, an deren Ende gerade noch so die Welt gerettet wird.