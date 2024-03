Hannah wohnt im Tiny House

Die Neunjährige wohnt in einem Minihaus. Das bedeutet Tiny House auf Englisch. Es hat alles, was ein Haus braucht: ein Mini-Kinderzimmer für Hannah und ihren Bruder und ein Mini-Bad. Küche und Wohnzimmer sind in einem Raum. Das Besondere: Das Holzhaus steht auf einem Anhänger mit Rädern. So kann man es überall hin mitnehmen.