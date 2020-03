Naschen, Fernsehen, spielen und länger aufbleiben - die Großeltern erlauben meistens mehr als die Eltern

Eltern sind für die Erziehung ihrer Kinder zuständig. Großeltern nur noch indirekt. Deshalb können sie einem oft mehr erlauben als Eltern das tun. Außerdem hat man ja meistens sogar vier Großeltern: die Eltern von beiden Eltern. Ryke und Gerda sprechen in diesem Podcast darüber, was so cool an Großeltern ist. Und sie rufen bei Gerdas Oma an.

#73 Was ist cool an Großeltern?

Autor: Gerd Michalek

Moderation: Ryke Jährling und Gerda

Redaktion: Roland Krüger

Technik: Ralf Perz

Deutschlandfunk Kultur, 2020