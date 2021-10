Zu schön, um wahr zu sein? Meerjungfrauen begeistern uns Menschen seit Jahrhunderten. Unzählige Geschichten wurden über die zauberhaften Mischwesen erzählt. Könnte es da nicht sein, dass es sie tatsächlich gibt? Irgendwo da draußen auf weiter See?

Nixe, Sirene, Nymphe, Wassergeist: Meerjungfrauen haben viele Namen und es gibt unzählige Geschichten über sie. Arielle, die Version von Disney, zählt wohl zu den bekanntesten. Sie alle haben eines gemeinsam: die zauberhafte Stimme. In der alten griechischen Sage lockten sie mit ihrem Gesang Seefahrer an, deren Schiffe dann an den Klippen zerschellten.

Bei so viel Gerede über Meerjungfrauen muss doch was dran sein an der Sache. Könnte so ein Mischwesen aus Mensch und Fisch vielleicht wirklich existieren?

Wir stürzen uns wie gewohnt in die Tiefen der Wissenschaft. Atmen unter Wasser? Schwierig. Monoflossen für die Beine? Kann man kaufen. Reden unter Wasser? Na ja …

Was hat die Schiffsbesatzung um Columbus da gesehen?

Zur Sicherheit fragen wir noch eine, die sich wirklich auskennt. Manja Voß forscht zu Meeressäugetieren. Eine Meerjungfrau hat sie noch nicht gesehen. Mensch und Fisch sind einfach zu verschieden, meint sie.

Aber was ist mit den Seefahrern von damals, die steif und fest behaupteten, Meerjungfrauen mit eigenen Augen gesehen zu haben? Columbus hat da so etwas aufgeschrieben … Alles Einbildung? Oder hatten die Seeleute ihre Brillen nicht auf?

Eins wissen wir genau: Wir wollen mehr von euren Fragen. Am einfachsten geht das per Sprachnachricht an 0174 16 24 523.

Autorin: Regina Voss

Onlinefassung: Laura Lucas