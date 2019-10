Was ist wichtig im Leben? Und gilt das für uns alle gleichermaßen?

Fabian möchte heute mit Euch über Eure Ziele reden. Was wollt Ihr werden? Wie wichtig ist Euch Erfolg in der Schule? Welche Rolle sollten Freunde in Eurem Leben spielen? Und: Muss man überhaupt Ziele haben? Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.