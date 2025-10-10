Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Haben Pilze Superkräfte?
25:01 Minuten
Sind es Tiere oder Pflanzen? Weder noch. Auf jeden Fall sind Pilze spannende Lebewesen - winzig klein oder riesig groß. Aber mit Hexen haben sie nichts zu tun.
Haben Pilze Superkräfte?
Pilze sind die besten Recycler in der Natur. Sie können Laub zersetzen und auch Holz oder tote Tiere. Ohne Pilze würde der natürliche Kreislauf auf unserer Erde nicht funktionieren.
Die meisten von uns kennen nur den oberen, sichtbaren Teil von Pilzen. Aber unter der Erde geht es erst richtig los. Das größte Lebewesen ist ein riesiger Pilz in den USA: er erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer. Und haben sie nun Superkräfte? Auf jeden Fall können manche Pilze gegen Krankheiten wirken. Und wieder andere Pilze schmecken richtig gut!
Die meisten von uns kennen nur den oberen, sichtbaren Teil von Pilzen. Aber unter der Erde geht es erst richtig los. Das größte Lebewesen ist ein riesiger Pilz in den USA: er erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer. Und haben sie nun Superkräfte? Auf jeden Fall können manche Pilze gegen Krankheiten wirken. Und wieder andere Pilze schmecken richtig gut!
Euer Draht zum Kakadu
Kakadu – eure Fragen: Haben Pilze Superkräfte?
Moderation: Ulrike Jährling und Luzie
Autorin: Claudia Neumeier
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderation: Ulrike Jährling und Luzie
Autorin: Claudia Neumeier
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen