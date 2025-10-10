Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen

    Haben Pilze Superkräfte?

    25:01 Minuten
    Biolumineszenz-Geisterpilz, Geisterpilz bei Nacht – Omphalotus nidiformis
    Biolumineszenz-Geisterpilz, Geisterpilz bei Nacht – Omphalotus nidiformis © Getty Images / cherdchai chawienghong
    Mit Ryke und Luzie. |
    Sind es Tiere oder Pflanzen? Weder noch. Auf jeden Fall sind Pilze spannende Lebewesen - winzig klein oder riesig groß. Aber mit Hexen haben sie nichts zu tun.
    Haben Pilze Superkräfte?
    Pilze sind die besten Recycler in der Natur. Sie können Laub zersetzen und auch Holz oder tote Tiere. Ohne Pilze würde der natürliche Kreislauf auf unserer Erde nicht funktionieren.
    Die meisten von uns kennen nur den oberen, sichtbaren Teil von Pilzen. Aber unter der Erde geht es erst richtig los. Das größte Lebewesen ist ein riesiger Pilz in den USA: er erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer. Und haben sie nun Superkräfte? Auf jeden Fall können manche Pilze gegen Krankheiten wirken. Und wieder andere Pilze schmecken richtig gut!

    Kakadu – eure Fragen: Haben Pilze Superkräfte?
    Moderation: Ulrike Jährling und Luzie
    Autorin: Claudia Neumeier
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
