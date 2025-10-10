Kakadu - eure Fragen

Pilze sind die besten Recycler in der Natur. Sie können Laub zersetzen und auch Holz oder tote Tiere. Ohne Pilze würde der natürliche Kreislauf auf unserer Erde nicht funktionieren.

Die meisten von uns kennen nur den oberen, sichtbaren Teil von Pilzen. Aber unter der Erde geht es erst richtig los. Das größte Lebewesen ist ein riesiger Pilz in den USA: er erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer. Und haben sie nun Superkräfte? Auf jeden Fall können manche Pilze gegen Krankheiten wirken. Und wieder andere Pilze schmecken richtig gut!