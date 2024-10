Kinderhörspiel | Gruselgedichte für Kinder

Unterm Bett liegt ein Skelett

23:35 Minuten

Geisterschnecken, weich und bleich in Zimmerecken - Was gibt es Schöneres, als sich zu gruseln! Besonders wenn sich die Welt der Skelette, Zyklopen und Zombis in der Form von lustigen Reimen, als Spiel mit Silben, Wörtern und ihrem Klang präsentiert.