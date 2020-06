Kann man überhaupt Filme und Serien drehen, wenn wir immer noch mit der Corona-Pandemie zu tun haben?

Patricia spricht mit Marc Elflein, der bei "Schloss Einstein" den Moritz Overmann spielt. Außerdem will sie von der zuständigen Redakteurin Anke Lindemann wissen, auf was jetzt alles geachtet werden muss, wenn die Dreharbeiten weitergehen.

Wie sieht es mit den Zeugnissen und der Schule in anderen Ländern aus? Wir haben unsere Reporter in China, den USA, in Italien und in Schweden gefragt, wie dort das Schuljahr zu Ende gegangen ist.

Und Christian hat auch in dieser Woche wieder die Homeoffice-News für Euch.

Wenn Ihr eine Frage an den Kakadu habt, schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Das hat zum Beispiel Corinna gemacht - heute hat Patricia sie zurückgerufen.