Diesmal wird es gruselig im Kakadu. In der neusten Podcastfolge kommen Geisterfans und Geisterzweifler zu Wort, wir treffen Geisterjäger und Geisterexperten und hören von Kindern, was sie schon alles mit Gespenstern erlebt (oder eben nicht erlebt) haben. Um eure Kinderfrage „Gibt es wirklich Geister?“ zu beantworten, haben sich Patricia und Tea sogar einen kleinen Geist ins Kakadustudio eingeladen.

Aber auch andere, bekanntere Geister kommen in diesem Podcast zu Wort. Das kleine Gespenst von Otfried Preußler, Caspar, der freundliche Geist, oder die maulende Myrte aus Harry Potter – Geister gibt es ja in sehr, sehr vielen Geschichten.

Warum so viele Menschen an Spuk glauben, obwohl die Wissenschaft bisher keine Beweise gefunden hat, kann Geister-Expertin Alexa erklären. Sie weiß auch, warum Geister in Geschichten trotzdem sehr wichtig (und oft sogar ziemlich lustig) sein können.

Wusstet ihr zum Beispiel, dass Geister oft für Dinge verantwortlich gemacht werden, die wir uns nicht erklären können? Denn wenn mal eine Vase runterfällt und zerbricht, dann könnte das doch auch der Klabautermann oder irgendein anderer Geist gewesen sein. Zumindest bis einem jemand das Gegenteil beweisen kann, oder?