Es ist noch gar nicht so lange her, da war es total verpönt, wenn Frauen Hosen trugen. Und heute? Ist das total normal. Noch viel früher in der Geschichte trugen Männer UND Frauen Röcke. Und Rosa galt als "so richtig männlich". Warum also sollte es nicht eines Tages genauso normal sein, wenn Jungs und Männer Röcke tragen? Oder noch besser: Es ist völlig wurscht, wessen Beine in welchen Klamotten stecken?