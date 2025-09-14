Kinderhörspiel und Geschichten
Die Abenteurer vom Wiesenthal
Von Martin Klein
Ab 6 Jahre
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2025
Viel Spaß
31:52 Minuten
Ein geschlossenes Schwimmbad im Sommerurlaub? Dann bauen sich Felix und Sinan eben selber eins.
Jedes Jahr verbringen Felix und Sinan mit ihren Familien im Spätsommer ein paar gemeinsame Tage auf dem Campingplatz im Wiesenthal. Normalerweise hat das Schwimmbad dort geöffnet. Dieses Jahr ist es zu ihrer Überraschung geschlossen, doch damit wollen sich die Kinder nicht abfinden und beschließen, den Bach im Wiesenthal zu stauen. Was soll dabei schon schief gehen?
Martin Klein, geboren 1962 in Lübeck, lebt als freier Autor in Potsdam und Berlin. Er hat über vierzig Kinder- und Jugendbücher geschrieben, die in bislang zwölf Sprachen übersetzt wurden.