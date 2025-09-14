Kinderhörspiel und Geschichten

Jedes Jahr verbringen Felix und Sinan mit ihren Familien im Spätsommer ein paar gemeinsame Tage auf dem Campingplatz im Wiesenthal. Normalerweise hat das Schwimmbad dort geöffnet. Dieses Jahr ist es zu ihrer Überraschung geschlossen, doch damit wollen sich die Kinder nicht abfinden und beschließen, den Bach im Wiesenthal zu stauen. Was soll dabei schon schief gehen?