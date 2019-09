Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase... wer Angst hat, wird von anderen Kindern oftmals gehänselt. Denn Angst ist kein beliebtes Gefühl. Dabei hat jedes Kind – und auch jeder Erwachsene – immer wieder Angst.

Im Lexikon wird Angst so erklärt: Ein Grundgefühl, dass sich in bedrohliichen Situationen als Besorgnbis oder unlustbetonte Erregung äußert.

Im Klartext: Wir haben Schiss. Und das vor den unterschiedliches Dingen oder in den unterschiedlichsten Situationen. Angst vor der Dunkelheit, vor Spinnen, vor Mäusen, vor Monstern, vor Kellern, irgendwo allein zu sein oder in einer großen Menge, aber auch vorm Aufzugfahren, ja, vor allen möglichen Dingen. Eigentlich gibt es nichts, wovor man nicht auch Angst haben könnte. In der Medizin gibt es das Krankheitsbild der Coulrophobie - die krankhaft Angst vor Clowns.

Aber warum haben wir Angst? Was kann gut daran sein, dass wir auch mal Angst haben? Und wie können wir unnötige Angst überwinden? Um diese Fragen geht’s in dieser Folge des Kakadu-Podcasts.

Moderation: Tim und Noemi

Autor: Dana Sindermann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019