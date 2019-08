Die Begriffe "faul" oder "Faulheit" werden viel zu oft negativ benutzt. Dabei ist es wichtig, dass man auch mal faul sein darf. Denn das bedeutet Erholung, und man kommt endlich mal zum Nachdenken, anstelle sich durch den Tag hetzen zu lassen.

Wir benutzen die Wörter deshalb heute positiv.

Also: Seid Ihr manchmal faul? Dürft Ihr chillen, Euch ausruhen, den Müßiggang pflegen? Oder gibt es dann Ärger? Ruft an und quasselt mit Ryke: 0800 2254 2254. Und vielleicht finden wir ja ein paar Wörter für Faulheit, bei denen klar wird, dass Faulheit durchaus okay ist.