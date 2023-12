Kakadus Familienrätsel

Die Spielregeln Ihr hört sechs Musikstücke. Zu jedem wird eine Frage gestellt. In der Antwort versteckt sich immer ein wichtiger Buchstabe. Den merkt ihr euch. Am Ende ergeben die sechs gefundenen Buchstaben das Lösungswort, das eure Großeltern vielleicht oft benutzen, wenn sie von früher erzählen.

Aus welchem Land stammt der Komponist Gaetano Donizetti? Oder anders gefragt, in welcher Sprache wurde die Arie gesungen, die ihr gehört habt. Wichtig ist der sechste Buchstabe.

Was kann man machen, wenn man neuen Weihnachtsbaumschmuck braucht, aber keinen kaufen will? Das gesuchte Wort funktioniert mit Schere, Papier und Klebstoff. Es hat sieben Buchstaben und ihr braucht den ersten.

Was hilft, wenn’s in der Familie mal Kummer oder Stress gibt? Das gesuchte Wort klingt so ähnlich wie „sprechen“ und ihr braucht den dritten Buchstaben.