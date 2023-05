Kakadus Familienrätsel Nr. 2

Die Spielregeln

Ihr hört sieben Musikstücke. Zu jedem Lied wird eine Frage gestellt. Als Antwort bekommt man einen Buchstaben. Zusammengesetzt ergeben die am Ende das Lösungswort. Gesucht wird eine Strauchpflanze, die mal weiß und mal violett blüht und sehr gut riecht.

1. Frage

„J’aime Paris au mois de mai“, also: Ich liebe Paris im Monat Mai“. Das singen Zaz und ihr Kollege Charles Aznavour. In welcher Sprache? Gesucht wird der erste Buchstabe. Geht auch mit dem Land, in dem Paris liegt.

2. Frage

Es gibt eine sehr berühmte Kaffeemühle, die wird von einer Großmutter gekurbelt, in einem Kinderbuch - und auch im Hörspiel und im Film. Die spielt dann immer eine Melodie, die klingt wie "Hänschen klein". Die Mühle wird von einem Räuber geklaut. Wie heißt er? Ihr braucht aus dem Namen des Räubers den achten Buchstaben.

3. Frage

Die Band "Raketen-Erna" besingt in "Kreuzberg, meine Liebe" einen Stadtteil, in dem am ersten Mai immer eine Menge los ist. In welcher Stadt liegt Kreuzberg? Ihr braucht aus dem Namen der Stadt den fünften Buchstaben.

4. Frage

Früher hat man den Frühling "Lenz" genannt. Das kann man auch hören, zum Beispiel bei den Comedian Harmonists und ihrem Stück "Veronika, der Lenz ist da". Die Comedian Harmonists sind ein Männerchor. Wie wird in einem Chor die hohe Männerstimme genannt? Schreibt euch den zweiten Buchstaben aus diesem Wort auf.

5. Frage

Früher war Deutschland in zwei Bereiche geteilt: Westdeutschland und Ostdeutschland. Beide Länder wurden mit drei Buchstaben abgekürzt. Im Westen die BRD und im Osten die ...? Hier hat auch der Sänger Manfred Krug gearbeitet. Von den drei Buchstaben, die früher den Osten Deutschlands bezeichneteten, notiert ihr bitte: den ersten oder den zweiten.

6. Frage

Robert Schumann besingt einen fröhlichen "Landmann". Wie sagt man noch? Tipp: Auf seinem Hof wohnen viele Tiere. Aus diesem Wort bitte den vierten Buchstaben aufschreiben.

7. Frage

Was wäre der Tag der Arbeit ohne eine "Ode an die Arbeit"? So heißt ein Lied von einer bekannten deutschen Band. Der Name besteht aus drei Wörtern. Wir suchen den dritten Buchstaben des ersten Wortes.