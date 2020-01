Kaum beginnt die Sendung, da fliegt bei Tim eine fliegende Untertasse ins Studio...

Tim bekommt plötzlich Besuch von Extonius Saturnis, kurz Toni, der genau wissen will, wie das Leben bei uns auf der Erde so ist. Und um alles erklären zu können, braucht Tim unbedingt Hilfe von Euch. Was sollte sich ein Außerirdischer unbedingt angucken? Gibt es auf der Erde Jahreszeiten? Was macht Ihr am liebsten? Schmeckt das irdische Essen? Was nervt auf der Erde? Vertragen sich hier alle oder gibt es auch Streit?

Helft Tim, dem Außerirdischen die gesuchten Antworten zu geben, indem Ihr anruft: 0800 2254 2254.