Radfahren ist gar nicht so einfach. Was muss ich lernen, was muss ich wissen? Wann darf ich fahren? Zu Gast im Studio ist Hannelore Herlan von der Deutschen Verkehrswacht e.V.

Ob in den Ferien oder auch in der Schulzeit - das Fahrrad ist für viele Kinder tagtäglich unersetzlich. Aber als Fahrradfahrer nimmt man auch am Straßenverkehr teil, das heißt, man muss auch über Kenntnisse verfügen, wie man sich auf den Straßen aber auch auf Waldwegen zu verhalten hat, worauf man achten soll und was vielleicht auch wirklich verboten ist, weil gefährlich. Wir wollen klären, ob es eine Helmpflicht, ob es eine Fahrradschule gibt, ob man mit dem Fahrrad zu schnell fahren kann - oder ob man sein Fahrrad auch nach Lust und Laune schmücken kann.