Wie kommen ErfinderInnen eigentlich auf ihre Ideen?
25:09 Minuten
Kommen die besten Ideen wirklich, wenn man sie am wenigsten erwartet? Und habt ihr schon mal von Albert Einsteins Schlüsseltrick für geniale Erfindungen gehört?
Unser Reporter Fabian möchte eine Konfetti-Dusche als eigene Erfindung bauen – aber Mats ist von dieser Idee nicht überzeugt. Gemeinsam überlegen sie, wie andere Erfinderinnen und Erfinder auf ihre bahnbrechenden Ideen gekommen sind. Dabei stolpern sie immer wieder über nützliche Dinge aus dem Alltag, wie den Klettverschluss, einen Saugnapf, der auf rauen Flächen hält, oder Messer, die sich selbst schärfen. Wie können wir auch auf solche Ideen kommen? Ein Tipp: Die beste Erfinderin ist die Natur! Von ihr dürfen wir ruhig „abschauen“.
Ganz nebenbei haben Mats und Fabian noch einen einfachen Trick für euch, wie wir unser Gehirn austricksen können – und so vielleicht den ersten Schritt zur eigenen Erfindungs-Idee machen.
Kakadu - eure Fragen: Wie kommen ErfinderInnen eigentlich auf ihre Ideen?
Moderation: Fabian Schmitz & Mats
Autorin: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Online Text: Sophie Block
