Kakadu – eure Fragen:

Unser Reporter Fabian möchte eine Konfetti-Dusche als eigene Erfindung bauen – aber Mats ist von dieser Idee nicht überzeugt. Gemeinsam überlegen sie, wie andere Erfinderinnen und Erfinder auf ihre bahnbrechenden Ideen gekommen sind. Dabei stolpern sie immer wieder über nützliche Dinge aus dem Alltag, wie den Klettverschluss, einen Saugnapf, der auf rauen Flächen hält, oder Messer, die sich selbst schärfen. Wie können wir auch auf solche Ideen kommen? Ein Tipp: Die beste Erfinderin ist die Natur! Von ihr dürfen wir ruhig „abschauen“.