    Kakadu - eure Fragen:

    Wie entsteht Schokolade?

    24:39 Minuten
    Ein lächelndes Mädchen liegt auf Kakaobohnen und hält eine Tafel Schokolade in der Hand
    Aus was wird Schokolade eigentlich hergestellt? © Getty Images / iStockphoto / Elegor
    Von Klara Fröhlich. |
    Novembergrau? Perfektes Naschwetter! Clara und Ryke haben sich ein Stück Schokolade gegönnt – und dabei kam die große Frage auf: Wie wird Schokolade eigentlich gemacht?
    Unsere Reporter Siya und Laurin besuchen den „Zuckerbecker“ in Karlsruhe. Schoko-Profi Axel zeigt: In Schokolade stecken Kakaobutter, Zucker und – je nach Sorte – mehr oder weniger Kakao.
    Wichtigster Zauberpunkt: 33 Grad! Nur dann wird Schokolade schön glänzend und macht beim Brechen das berühmte „Knack!“
    Doch woher kommen eigentlich die Kakaobohnen, wo wachsen die? Um das zu klären, hat sich Kakadu-Reporter Moritz aufgemacht und dabei erfahren, wie wichtig Fairtrade insbesondere bei Schokoladenprodukten ist. Denn gerade beim Kakaoanbau sind die Arbeitsbedingungen oft sehr schlecht.

    Dann geht’s mit Kakadu noch 500 Jahre zurück zu den Azteken: Damals waren Kakaobohnen so wertvoll, dass man damit bezahlen konnte – und Kakao wurde mit Chili getrunken.
    Clara und Ryke probieren sogar 100 % Schokolade. Ergebnis: eher was für Erwachsene – aber trotzdem spannend.
    Kakadu - eure Fragen: Wie entsteht Schokolade?
    Moderation: Ulrike Jährling & Clara
    Autorin: Klara Fröhlich
    Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
