Kakadu - eure Fragen:

Unsere Reporter Siya und Laurin besuchen den „Zuckerbecker“ in Karlsruhe. Schoko-Profi Axel zeigt: In Schokolade stecken Kakaobutter, Zucker und – je nach Sorte – mehr oder weniger Kakao.

Wichtigster Zauberpunkt: 33 Grad! Nur dann wird Schokolade schön glänzend und macht beim Brechen das berühmte „Knack!“

Doch woher kommen eigentlich die Kakaobohnen, wo wachsen die? Um das zu klären, hat sich Kakadu-Reporter Moritz aufgemacht und dabei erfahren, wie wichtig Fairtrade insbesondere bei Schokoladenprodukten ist. Denn gerade beim Kakaoanbau sind die Arbeitsbedingungen oft sehr schlecht.