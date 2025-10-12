Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Aufräumen und Putzen - wer macht das bei euch?
25:44 Minuten
Der Kakadu war zu Gast im Humboldt-Forum. Aufräumen und Putzen - wer macht das bei euch? Fabian und seine drei Gäste Coco, Elsa und Ferdinand haben vor Publikum darüber diskutiert. Und es war sehr lustig!
Aufräumen und Putzen - wer macht das bei euch?
Aufräumen und Putzen. Wer muss das bei euch machen? Papa? Mama? Du? Deine Geschwister? Oder müsst ihr erstmal auf den Familien-Putzplan schauen, um diese Frage zu beantworten?
Küche, Bad, Müll und Geschirrspüler – es gibt eine Menge zu tun!
Und warum gibt’s darüber eigentlich so oft Streit? Kann man die Arbeiten vielleicht gerechter aufteilen? Oder besser: daraus ab und zu ein lustiges Spiel machen, bei dem alle mitspielen?
Küche, Bad, Müll und Geschirrspüler – es gibt eine Menge zu tun!
Und warum gibt’s darüber eigentlich so oft Streit? Kann man die Arbeiten vielleicht gerechter aufteilen? Oder besser: daraus ab und zu ein lustiges Spiel machen, bei dem alle mitspielen?
Euer Draht zum Kakadu
Kakadu – eure Fragen: Aufräumen und Putzen - wer macht das bei euch?
Moderation: Fabian Schmitz, Coco, Elsa und Ferdinand
Autorin: Regina Voss
Redaktion: Roland Krüger
Produktion: Ilka Lorenzen
Eine Aufzeichnung vom 4. Oktober 2025 im Humboldt-Forum Berlin
Moderation: Fabian Schmitz, Coco, Elsa und Ferdinand
Autorin: Regina Voss
Redaktion: Roland Krüger
Produktion: Ilka Lorenzen
Eine Aufzeichnung vom 4. Oktober 2025 im Humboldt-Forum Berlin