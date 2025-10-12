Kakadu - eure Fragen

Viel Spaß
    Aufräumen und Putzen - wer macht das bei euch?

    25:44 Minuten
    Das unaufgeräumte Zimmer eines elf-jährigen Mädchens aufgenommen in Isny (Schwaben) (Foto vom 26.03.2011). Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lsw
    Unordnung im Kinderzimmer © dpa/Karl-Josef Hildenbrand
    Mit Fabian, Coco, Elsa und Ferdinand. |
    Der Kakadu war zu Gast im Humboldt-Forum. Aufräumen und Putzen - wer macht das bei euch? Fabian und seine drei Gäste Coco, Elsa und Ferdinand haben vor Publikum darüber diskutiert. Und es war sehr lustig!
    Aufräumen und Putzen. Wer muss das bei euch machen? Papa? Mama? Du? Deine Geschwister? Oder müsst ihr erstmal auf den Familien-Putzplan schauen, um diese Frage zu beantworten?
    Küche, Bad, Müll und Geschirrspüler – es gibt eine Menge zu tun!
    Und warum gibt’s darüber eigentlich so oft Streit? Kann man die Arbeiten vielleicht gerechter aufteilen? Oder besser: daraus ab und zu ein lustiges Spiel machen, bei dem alle mitspielen?

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Moderation: Fabian Schmitz, Coco, Elsa und Ferdinand
    Autorin: Regina Voss
    Redaktion: Roland Krüger
    Produktion: Ilka Lorenzen
    Eine Aufzeichnung vom 4. Oktober 2025 im Humboldt-Forum Berlin
