„Nur noch eine Runde!“ – und schon ist es passiert: Die Eltern finden, dass jetzt wirklich Schluss sein muss mit dem Zocken.

Aber verstehen sie überhaupt, was an Minecraft, Autorennen oder Fortnite so toll ist?

Diesmal geht es um die Frage, die vermutlich viele Kinder kennen: Wie bringt man Eltern eigentlich dazu, ein Spiel nicht sofort doof zu finden, nur weil sie selbst nicht mitspielen? Fabian und Salix gehen der Sache auf den Grund.

Unsere Reporterin Anna besucht Kinder, die als Spiele-Testerinnen und Spiele-Tester unterwegs sind. Sie probieren Games aus, diskutieren, was Spaß macht, und entscheiden mit, welches Spiel einen Preis verdient.

Doch wie überzeugt man nun die eigenen Eltern? Vielleicht hilft es, ihnen das Lieblingsspiel einfach mal zu zeigen. Oder sie gleich mitspielen zu lassen. Aber Vorsicht: Manche Eltern sind ziemlich langsam mit dem Controller.

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Außerdem verrät Kakadu Computerspielexperte Tom Feibel, warum gute Spiele glücklich machen können – und worauf man beim Zocken achten sollte.

Zum Beispiel bei Spielzeit, In-App-Käufen und Chats mit fremden Leuten.