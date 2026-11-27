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Was ist ein gutes Game und wie erklär ich´s meinen Eltern?
25:06 Minuten
Was ein gutes Computerspiel für Kinder auszeichnet, darüber haben Erwachsene und Kinder oft sehr unterschiedliche Meinungen. So verschenken Eltern sehr gerne sogenannte Lernsoftware, während die Kinder doch eher auf Abenteuer, Aktion und Spannung stehen. Wir vertrauen auf die Kinderjury beim Tommy, dem Computerspielpreis.
„Nur noch eine Runde!“ – und schon ist es passiert: Die Eltern finden, dass jetzt wirklich Schluss sein muss mit dem Zocken.
Aber verstehen sie überhaupt, was an Minecraft, Autorennen oder Fortnite so toll ist?
Diesmal geht es um die Frage, die vermutlich viele Kinder kennen: Wie bringt man Eltern eigentlich dazu, ein Spiel nicht sofort doof zu finden, nur weil sie selbst nicht mitspielen? Fabian und Salix gehen der Sache auf den Grund.
Aber verstehen sie überhaupt, was an Minecraft, Autorennen oder Fortnite so toll ist?
Diesmal geht es um die Frage, die vermutlich viele Kinder kennen: Wie bringt man Eltern eigentlich dazu, ein Spiel nicht sofort doof zu finden, nur weil sie selbst nicht mitspielen? Fabian und Salix gehen der Sache auf den Grund.
Unsere Reporterin Anna besucht Kinder, die als Spiele-Testerinnen und Spiele-Tester unterwegs sind. Sie probieren Games aus, diskutieren, was Spaß macht, und entscheiden mit, welches Spiel einen Preis verdient.
Doch wie überzeugt man nun die eigenen Eltern? Vielleicht hilft es, ihnen das Lieblingsspiel einfach mal zu zeigen. Oder sie gleich mitspielen zu lassen. Aber Vorsicht: Manche Eltern sind ziemlich langsam mit dem Controller.
Euer Draht zum Kakadu
Außerdem verrät Kakadu Computerspielexperte Tom Feibel, warum gute Spiele glücklich machen können – und worauf man beim Zocken achten sollte.
Zum Beispiel bei Spielzeit, In-App-Käufen und Chats mit fremden Leuten.
Zum Beispiel bei Spielzeit, In-App-Käufen und Chats mit fremden Leuten.
Kakadu – eure Fragen: Wie erkläre ich meinen Eltern, was ein gutes Game ist?
Moderation: Fabian Schmitz und Salix
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Deutschlandfunk Kultur 2026
Moderation: Fabian Schmitz und Salix
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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